Российская саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде

В Сигулде (Латвия) завершились обе попытки у женщин-саночниц.
Победителем по результатам соревнований стала австрийка Маделайне Эгле, которая опередила немку Юлию Таубитц, занявшую второе место на 0,180 секунды.
Бронзу завоевала россиянка Татьяна Иванова, которая уступила Эгле 0,218 секунды.
Отметим, что Иванова провела в Латвии свои первые выступления после того, как 21 ноября на первом этапе Кубка мира в китайском Яньцине получила тяжелую травму ноги.
На следующей неделе спортсменки выступят в немецком Оберхофе.
источник: «Советский спорт»