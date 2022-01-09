Саночница Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде

В Сигулде (Латвия) завершился спринт у женщин-саночниц.

Победителем соревнований стала россиянка Татьяна Иванова, опередившая занявшую второе место немку Натали Гейзенберг на 0,014 секунды, а завоевавшую бронзовую медаль австрийку Маделайне Эгле – на 0,031 сек.

Напомним, что ранее на этапе Кубка мира по результатам двух стандартных попыток Иванова заняла третье место, а победителем была Эгле.

Отметим, что Иванова провела в Латвии свои первые выступления после того, как 21 ноября на первом этапе Кубка мира в китайском Яньцине получила тяжелую травму ноги.

После Сигулды спортсменки на следующей неделе выступят в немецком Оберхофе.