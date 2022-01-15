Немец Людвиг стал победителем Кубка мира по санному спорту

Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал обладателем Куба мира сезона-2021/21 в соревнованиях одиночников.

На этапе в Оберхофе он одержал победу, опередив своего соотечественника Макса Лангенхана на 0,304 секунды. Третье место также осталось за представителем Германии Феликсом Лохом (+0,316). Лучшим из российский саночников стал Роман Репилов, занявший восьмую строчку в итоговом протоколе (+0,628).

Он же занимает наивысшее место среди представителей России в Кубке мира, идя шестым, набрав 568 очков, также в десятке находится Семен Павилченко, он - девятый с 442 баллами.

На Кубке мира остался еще один этап в швейцарском Санкт-Морице, который также носит статус чемпионата Европы и пройдет 22 и 23 января.

Людвиг набрал в общий зачет Кубка мира 837 баллов и является недосягаемым для второго спортсмена сезона австрийца Вольфганга Киндла (691 очко).