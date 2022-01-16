Сборная России заняла пятое место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сегодня, 16 января, в Оберхофе завершилась командная эстафета в рамках Кубка мира по санному спорту.
Отметим, что победителями соревнований стали спортсмены из Германии, показавшие результат 2 минуты 21,536 секунды. На второй строчке расположилась сборная Латвии (+0,535), а тройку лучших замкнули австрийцы (+0,541).
Добавим, что российская сборная заняла пятую строчку, проиграв лидерам 1,033 секунды. Национальную команду представляли Виктория Демченко и Роман Репилов, а также двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова.
источник: «Советский спорт»