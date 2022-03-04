Наталья Гарт: Мне очень обидно за наших спортсменов, в чем они виноваты?

Президент ФССР Наталья Гарт отреагировала на решение Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне очень обидно за наших спортсменов, в чем они виноваты? Только в том, что они русские? Мы, саночники, всегда относимся друг к другу с уважением и чувствуем себя одной спортивной семьей, в том числе с нашими коллегами-украинцами», - приводит слова Гарт Metaratings.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение приостановить членство Федерации бобслея России. Организации, ограничения будут действовать как минимум до июльского конгресса. Кроме того, в федерации пояснили, что решение не направлено против спортсменов.

В свою очередь, Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба FIL.

Помимо запрета для спортсменов, под действие санкций также попало проведение соревнований под эгидой федерации на территории России. К тому же, в федерации сообщили, что заинтересовались постами в соцсетях некоторых россиян, в отношении которых будет проведено расследование.