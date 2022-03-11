Российским саночникам до сих пор не вернули инвентарь по завершении Олимпиады в Пекине

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о том, что спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх-2022, по завершении соревнований в Пекине до сих пор не получили свои сани.

Отмечается, что в данный момент инвентарь находится в Австрии.

– Вся олимпийская команда России по санному спорту спустя месяц после выступления на Олимпийских играх в Пекине до сих пор не может получить свой инвентарь. Транспортная компания доставила сани в Европу. Из-за возникших проблем в авиасообщении с нашей страной инвентарь завис в Австрии, – цитирует Чудинова ТАСС.

Также Чудинов отметил, что в данный момент российская команда находится в поисках решения данной ситуации. При этом он исключил вариант, при котором некоторые спортсмены, принявшие участие в ОИ-2022, не смогут соревноваться на чемпионате России.

Напомним, что первенство России пройдет 13-14 марта в Сочи.