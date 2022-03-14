Павел Репилов одержал победу в спринте на чемпионате России в Сочи

Завершились соревнования в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи.
Победителем среди мужчин стал Павел Репилов. Его результат составил 31,133 секунды. Серебряную медаль завлевал Матвей Пересторонин (31,384), тройку призеров замкнул Евгений Лобеев (31,431).
Первой среди женщин стала София Мазур (32,617). Серебряная награда у Виктории Демченко (32,827), бронзовая у Дарьи Олесик (32,956).
В спринте двоек среди мужчин победу одержали Евгений Евдокимов и Семен Миков (32,974).
источник: «Советский спорт»