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Российские саночники будут выступать в международных соревнованиях

Арбитражный суд FIL аннулировал отстранение российских спортсменов.
Российские саночники будут выступать в международных соревнованиях
08 апреля 2022 12:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ОКР

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила о выигрыше дела в арбитражном суде Международной федерации санного спорта (FIL) по вопросу отстранения спортсменов.

«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», - приводит слова Гарт ТАСС.

Также отметим, что суд постановил незаконный запрет на проведение соревнований в России.

Напомним, что данные санкции введены после рекомендации Международного олимпийского комитета.

источник: ТАСС
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