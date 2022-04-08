Российские саночники будут выступать в международных соревнованиях

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила о выигрыше дела в арбитражном суде Международной федерации санного спорта (FIL) по вопросу отстранения спортсменов.

«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», - приводит слова Гарт ТАСС.

Также отметим, что суд постановил незаконный запрет на проведение соревнований в России.

Напомним, что данные санкции введены после рекомендации Международного олимпийского комитета.