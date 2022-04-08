«Здравый смысл окончательно не пропал». Васильев - о допуске российских саночников на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об удовлетворении апелляции Федерации санного спорта России (ФССР) на решение об отстранении спортсменов.

«Для меня, на самом деле, это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл ещё окончательно не пропал. Это очень важно. Если честно, думал, наши западные коллеги уже настолько растоптали спортивное международное право, что даже арбитражный суд пойдёт по их стопам. Но, к великому счастью, всё-таки здравый смысл ещё существует. Очень верю, что данное решение станет прецедентом, и надеюсь, что теперь пойдёт вал оправдательных решений в пользу наших спортсменов», - приводит слова Васильева RT.

Дело рассматривалось в арбитражном суде Международной федерации санного спорта (FIL), который снял все санкции в отношении России, а не только недопуск спортсменов на мировую арену.