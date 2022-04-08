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Журова заявила, что российские саночники должны выступать при исключении ФССР

Международная федерация санного спорта продолжает пытаться отстранить наших спортсменов.
08 апреля 2022 15:54
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о последствиях исключения Федерации санного спорта России из состава FIL.

Данный вопрос был поставлен на экстренном конгрессе международной организации.

«Если спортсмены не дисквалифицированы, а федерация исключена, они же должны иметь право выступать. В каком-то личном формате? Или как будет? Мы атлетов не трогаем, молодцы, но зато ФССР исключили — и всё равно вам нельзя на старты? Думаю, что в любом случае наша сторона будет подавать апелляцию в CAS, если подобное решение примут», - приводит слова Журовой RT.

Напомним, что сегодня стало известно, что арбитражный суд FIL снял все санкции с России, в том числе отстранение саночников от международных соревнований.

источник: «RT на русском»
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