Журова заявила, что российские саночники должны выступать при исключении ФССР

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о последствиях исключения Федерации санного спорта России из состава FIL.

Данный вопрос был поставлен на экстренном конгрессе международной организации.

«Если спортсмены не дисквалифицированы, а федерация исключена, они же должны иметь право выступать. В каком-то личном формате? Или как будет? Мы атлетов не трогаем, молодцы, но зато ФССР исключили — и всё равно вам нельзя на старты? Думаю, что в любом случае наша сторона будет подавать апелляцию в CAS, если подобное решение примут», - приводит слова Журовой RT.

Напомним, что сегодня стало известно, что арбитражный суд FIL снял все санкции с России, в том числе отстранение саночников от международных соревнований.