Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что организация полностью восстановлена а своих правах в составе Международной федерации санного спорта (FIL).

«Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации. Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия - проводить международные соревнования. Но меня простым большинством исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова - из рабочих органов международной федерации. Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL. Но в целом, я считаю, результаты отличные. Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах», - приводит слова Гарт ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что ФССР удалось добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнованиях, однако не было понятно, сможет ли сама федерация сохранить свой статус в составе FIL.