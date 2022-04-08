«Есть еще умные люди». Репилов - о допуске саночников к международным соревнвоаниям

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал решение арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) отменить решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Как бы ни саботировали и как бы сильно ни агитировали, есть еще умные люди, которые работают с холодной головой и объективно смотрят на положение дел. Будем надеяться на то, что мы поедем на соревнования. Но даже если что-то опять поменяется, на нас это не сильно скажется - у нас уже есть резервный план, по которому будем готовиться», - приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что ФССР удалось добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнованиях, а также сохранения статуса федерации в составе FIL.