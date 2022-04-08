Демченко уверен, что ситуация с допуском российских саночников может измениться

Трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко высказался об удовлетворении апелляции Федерации санного спорта России (ФССР) на решение об отстранении спортсменов.

«У нас впереди конгресс международной федерации, вот там, думаю, будут приниматься решения. Не исключаю, что могут вынести наш вопрос и на конгресс, а уж до старта сезона все еще может несколько раз поменяться», - приводит слова Демченко «Матч ТВ».

Дело рассматривалось в арбитражном суде Международной федерации санного спорта (FIL), который снял все санкции в отношении России, а не только недопуск спортсменов на мировую арену.