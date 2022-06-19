Российские саночники смогут заявляться на международные старты в следующем сезоне

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин подтвердил после участия на конгрессе FIL, что российские саночники получили право на участие в следующем международном сезоне.

«В ходе конгресса представители многих стран высказывали поддержку России. Они хотят, чтобы российские спортсмены продолжали выступать в международных соревнованиях. Потому что они прекрасно понимают, что в санном спорте и натурбане россияне являются одними из ведущих в мире. Мы продолжаем бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали в международных соревнованиях, Это – главная цель. И на сегодняшний день ничто не мешает россиянам быть заявленным на международные старты в сезоне-2022/2023», - приводит слова Тюрина «РИА Новости».

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что ФССР удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

В итоге, единственное ущемлением России стало то, что президент ФССР Наталья Гарт не была избрана в исполком FIL.