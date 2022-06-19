ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российские саночники смогут заявляться на международные старты в следующем сезоне

ФССР подвела итоги конгресса международной организации.
Российские саночники смогут заявляться на международные старты в следующем сезоне
19 июня 2022 22:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин подтвердил после участия на конгрессе FIL, что российские саночники получили право на участие в следующем международном сезоне.

«В ходе конгресса представители многих стран высказывали поддержку России. Они хотят, чтобы российские спортсмены продолжали выступать в международных соревнованиях. Потому что они прекрасно понимают, что в санном спорте и натурбане россияне являются одними из ведущих в мире. Мы продолжаем бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали в международных соревнованиях, Это – главная цель. И на сегодняшний день ничто не мешает россиянам быть заявленным на международные старты в сезоне-2022/2023», - приводит слова Тюрина «РИА Новости».

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что ФССР удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

В итоге, единственное ущемлением России стало то, что президент ФССР Наталья Гарт не была избрана в исполком FIL.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Российские саночники смогут заявляться на международные старты в следующем сезоне
Российские саночники смогут заявляться на международные старты в следующем сезоне
ФССР подвела итоги конгресса международной организации.
19.06.2022 22:51
Санный спорт
автор: Максим Скороходов
В ФССР выдвинули Гарт в члены исполкома Международной федерации санного спорта
В организации признают маленькую вероятность успеха на выборах
31.05.2022 18:00
Санный спорт
автор: Александр Шульгин
Демченко уверен, что ситуация с допуском российских саночников может измениться
Федерация санного спорта России добилась отмены санкций.
08.04.2022 19:37
Санный спорт
«Есть еще умные люди». Репилов - о допуске саночников к международным соревнвоаниям
С Федерации санного спорта России сняты все ограничения
08.04.2022 19:20
Санный спорт
автор: Александр Шульгин
Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах
Российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях
08.04.2022 18:03
Санный спорт
автор: Александр Шульгин
Журова заявила, что российские саночники должны выступать при исключении ФССР
Международная федерация санного спорта продолжает пытаться отстранить наших спортсменов.
08.04.2022 15:54
Санный спорт
автор: Максим Скороходов
«Здравый смысл окончательно не пропал». Васильев - о допуске российских саночников на мировую арену
Федерация санного спорта России добилась отмены санкций.
08.04.2022 14:56
Санный спорт
автор: Максим Скороходов
Российские саночники будут выступать в международных соревнованиях
Российские саночники будут выступать в международных соревнованиях
Арбитражный суд FIL аннулировал отстранение российских спортсменов.
08.04.2022 12:40
Санный спорт
автор: Максим Скороходов
FIL может временно исключить Федерацию санного спорта России из состава участников организации
Ранее IBU приостановил членство Союза биатлонистов России.
29.03.2022 12:45
Санный спорт
автор: Владислав Корегин
Павел Репилов одержал победу в спринте на чемпионате России в Сочи
Соревнования саночников проходят на олимпийской трассе.
14.03.2022 15:50
Санный спорт
автор: Александр Поволоцкий
У Медведева воскресенье — выходной? Как наш Даня проиграл пятый финал подряд и наорал на тренера
На турнире в Галле Даниил Медведев в финальном матче вчистую уступил поляку Хуберту Хуркачу – 1:6, 4:6.
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Роман-рукоприкладец. Чем для Широкова обернулось новое нападение на судей
Роман Широков снова влип в историю: бывший полузащитник сборной России на полгода отстранен от футбольной деятельности в Москве решением столичной федерации футбола.
Так покинула ли Пугачева сеульский теплоход? Как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиаде
В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное - победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.
«Политическая» победа Эмметта, натужный триумф Исмагулова и громкое фиаско Дураева. Итоги UFC Austin
На турнире UFC в Техасе Джош Эмметт в главном бою вечера спорно победил Кэлвина Каттара, а россиянин Альберт Дураев оглушительно проиграл Хоакину Бакли.
Василевского накрыло «лавиной». Как российский супервратарь пропустил семь голов в финале Кубка Стэнли (видео)
Во втором матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил на своем льду «Тампу» (7:0) и повел в серии 2-0.
Не судите — да не судимы будете! Как американский «насильник» вернулся в российский хоккей
Омский «Авангард» заключил контракт с 28-летним американским форвардом Ридом Буше, который ранее покинул КХЛ на фоне уголовного скандала.
Из-под одеяла – на высоту третьего этажа! Как Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов
Серию материалов, приуроченных к 30-летию российского спорта, продолжает портрет двукратной олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Левандовски хочет в «Барселону», а Погба — в «Ювентус»! Главные трансферы лета-2022
В летнее трансферное окно уже успели состояться и сорваться несколько крутых футбольных трансферов, а некоторые вот-вот станут реальностью. «Плеймейкер» составил видеоподборку самых обсуждаемых переходов в России и Европе.
«Почему «Динамо» не позвало Газзаева? Ну а «Спартак» издевается над футболом». Канчельскис — о тренерах-иностранцах в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» в комментарии для «Плеймейкера» высказал недоумение по поводу того, что «Спартак» и «Динамо» вновь сделали ставку на иностранных тренеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика