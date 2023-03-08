Семен Павличенко стал победителем чемпионата России по санному спорту.

Отметим, что 31-летний атлет показал лучший результат (1 минута 43,785 секунды) по сумме двух заездов. Вторым стал Александр Горбацевич (1 минута 44,286 секунды). Бронзовую медаль завоевал Роман Репилов (1 минута 44,443 секунды).

В соревнованиях среди женщин победу одержала Татьяна Иванова. Второе место заняла Виктория Демченко, на третьей строчке - Дарья Олесик.

В двойках первыми стали Андрей Богданов и Юрий Прохоров.