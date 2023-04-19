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Саночник Павличенко рассказал о разнице в общении с украинцами и другими иностранцами

Спортсмен отмечает, что у иностранцев негатива в общении с россиянами нет.
Саночник Павличенко рассказал о разнице в общении с украинцами и другими иностранцами
19 апреля 2023 11:22
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко рассказал, что узнал на собственном опыте о разнице в общении между иностранцами и украинскими спортсменами.

«Что касается ребят из-за рубежа, вроде какого-то негатива в общении нет. Мне и (многократный олимпийский чемпион немец) Феликс Лох писал: «Привет, как дела, как поживаешь?» Я даже удивился сначала и подумал: «А, черт, боишься меня, хочешь что-то вынюхать (смеется)». Понимаю, что он это делает из добрых побуждений. С итальянцем Ником Фишналлером общаюсь, с латышами, это все наши друзья. Только украинцы вдруг начали говорить при общении: «Давай, выходи на улицу!» Я отвечаю: «Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом», - сказал Павличенко в интервью РИА Новости.

По словам спортсмена, раньше общение с украинскими коллегами было нормальным, саночники делились советами, инвентарем. Многое изменилось с 2014 года. Павличенко отметил, что не видел постов у украинских коллег с требованием остановить постоянные обстрелы Донбасса, остановить гражданскую войну в стране.

источник: «Р-Спорт»
Саночник Павличенко рассказал о разнице в общении с украинцами и другими иностранцами
Саночник Павличенко рассказал о разнице в общении с украинцами и другими иностранцами
Спортсмен отмечает, что у иностранцев негатива в общении с россиянами нет.
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