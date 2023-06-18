В Федерации санного спорта России прокомментировали продление отстранения сборной

Главный тренер сборной России Сергея Чудинов заявил, что решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) продлить отстранение российских спортсменов не стало неожиданным.

«Мы были готовы морально к тому, что наше отстранение будет продлено. Но в глубине души, конечно, надеялись, что нас вернут. Решение FIL сюрпризом не стало. Но говорить сейчас, что следующий сезон окончательно потерян для нас, тоже нельзя, до первого этапа Кубка мира остается еще много времени», —приводит ТАСС слова Чудинова.

Тренер сборной отметил, что федерация санного спорта России была готова к такому развитию событий, а потому подготовили разные варианты календаря, как это было сделано в прошлом году. Чудинов отметил, что у команды есть цели, и спортсмены будут к ним стремиться.

В июне 2022 года Конгресс FIL принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, сохранив при этом членство России в организации.