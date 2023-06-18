Определилось место проведения чемпионата мира по санному спорту 2027 года

Чемпионат мира по санному спорту 2027 года состоится в австрийском Инсбруке, сообщается пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Заявка австрийцев набрала 21 голос делегатов конгресса федерации и опередила американский Лейк-Плэсид, набравший 11 голосов.

Австрия в восьмой раз станет хозяйкой мирового первенства. Заезды состоятся на олимпийской трассе в Иглсе. Правда, как отметили в австрийской федерации санного спорта, трасса нуждается в масштабной реконструкции.

В Иглсе соревнования проходили каждые десять лет с 1977 по 2017 год