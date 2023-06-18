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Станислав Тюрин: Отношение к России в конгрессе FIL заметно улучшилось

Руководитель федерации санного спорта России подвел итоги конгресса организации.
18 июня 2023 13:26
автор: Александр Евграфов

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин заявил, что отношение к представителям России со стороны делегатов конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) в последнее время заметно улучшилось.

«Предыдущее отстранение оставлено в силе. Но в любой момент ситуация может измениться. Следующее заседание исполкома FIL состоится в середине сентября. Хочу отметить, что рабочие отношения между нами и FIL стали лучше. В прошлом году отношение к нам было негативное, а сейчас наши представители в полной мере принимают участие в работе конгресса», - цитирует Тюрин РИА Новости.

Конгресс в Бухаресте проходит 17-18 июня.

Ранее FIL продлил отстранение российских спортсменов на неопределенный срок.

источник: «РИА Новости»
Станислав Тюрин: Отношение к России в конгрессе FIL заметно улучшилось
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