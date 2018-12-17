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Санный спорт17 декабря 2018 11:14Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Наталия Гарт: Репилов – молодец, его победы заслуженны

Российский саночник одержал две победы на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала две победы российского саночника Романа Репилова на четвертом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

В субботу 22-летний Репилов занял первое место в основной дисциплине на одноместных санях, а в воскресенье выиграл спринт, оставив на втором месте партнера по команде Семена Павличенко.

«Роман Репилов – просто молодец, его победы заслуженны, – приводит «Р-Спорт» слова Гарт. – Если я не ошибаюсь, у нас раньше один спортсмен не побеждал в двух дисциплинах на одном этапе Кубка мира. И Семен Павличенко выступил хорошо, у нас получился отличный выходной день.

Ребята, выступающие на одноместных санях, сейчас находятся в хорошей форме, и мы это видим по результатам выступлений на этапах Кубка мира».

Ранее в нынешнем сезоне Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Калгари. В общем зачете он занимает четвертое место.

Пятый этап Кубка мира пройдет 5-6 января в Кенигзее.

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