Альберт Демченко: С Викторией все нормально, чуть-чуть головой зацепилась. Но руки-ноги целы - Советский спорт
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Санный спорт05 января 2019 18:39Источник: Телеканал «360°»

Альберт Демченко: С Викторией все нормально, чуть-чуть головой зацепилась. Но руки-ноги целы

Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, рассказал о ее состоянии.

- С ней все нормально, сейчас врачи проводят обследование. Падение было, посмотрел замедленный повтор - чуть-чуть головой зацепилась. Посмотрим. Но руки-ноги целы, - цитирует Демченко сайт телеканала «360».

Напомним, что российская спортсменка попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии. Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.

#демченко виктория#демченко альберт#Кубок мира по санному спорту
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