Альберт Демченко: С Викторией все нормально, чуть-чуть головой зацепилась. Но руки-ноги целы

Санный спорт 05 января 2019 18:39 Источник: Телеканал «360°»

Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, рассказал о ее состоянии.

- С ней все нормально, сейчас врачи проводят обследование. Падение было, посмотрел замедленный повтор - чуть-чуть головой зацепилась. Посмотрим. Но руки-ноги целы, - цитирует Демченко сайт телеканала «360».

Напомним, что российская спортсменка попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии. Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.