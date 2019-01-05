Наталия Гарт: Виктория в больнице, проходит обследование, с ней врач сборной

Санный спорт 05 января 2019 18:41 Источник: Телеканал «360°»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о состоянии российской саночницы Виктории Демченко.

- К сожалению, пока не могу сказать новостей. Она в больнице, проходит обследование, с ней врач сборной. Опасения, конечно, есть, потому что как минимум удар головой, а это сотрясение, - приводит слова Гарт телеканал «360».

Напомним, что российская спортсменка попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии. Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.