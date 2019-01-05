Здоровью Виктории Демченко ничто не угрожает

Санный спорт 05 января 2019 19:30 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о самочувствии Виктории Демченко, которая упала на трассе во время этапа Кубка мира в Германии.

Демченко потеряла сознание после падения и была госпитализирована в больницу.

«Виктория прошла медицинское обследование. Серьезных травм нет - позвоночник цел, в шейном отделе всё нормально, имеется сотрясение мозга. Слава богу, всё обошлось, здоровью ничто не угрожает. Врачи оставили ее в больнице на сутки. Я с ней не общалась, у нас там доктор», - цитирует Гарт «Р-Спорт».