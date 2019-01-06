Виктория Демченко будет выписана из больницы во второй половине воскресенья - Советский спорт
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Санный спорт06 января 2019 16:30Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Виктория Демченко будет выписана из больницы во второй половине воскресенья

Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, рассказал о ее состоянии.

«Во второй половине дня Викторию выпишут из больницы, сегодня сразу после соревнований мы поедем ее забирать. Сейчас она чувствует себя хорошо. Что касается дальнейших стартов, то все будет зависеть от ее текущего состояния. В первой половине следующей недели мы примем решение, заявлять ли ее на ближайший этап Кубка мира в Сигулду», - цитирует Демченко ТАСС.

Напомним, что российская спортсменка попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии. Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.

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