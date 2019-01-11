Виктория Демченко: Тренерский штаб и доктора пока не пускают на трассу - Советский спорт
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Санный спорт11 января 2019 16:15Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Виктория Демченко: Тренерский штаб и доктора пока не пускают на трассу

Российская саночница Виктория Демченко рассказала о своем самочувствии перед предстоящем этапе Кубка мира в Сигулде, который он пропустит по состоянию здоровья.

Напомним, российская спортсменка попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии. Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.

«Самочувствие хорошее, уже готова кататься, но пока ещё тренерский штаб и доктора не пускают на трассу. Говорят, надо немного подождать.

Чего нам ожидать от Сигулды? Можно ждать чего угодно: как падений всяких-разных, так и взлётов на первые строчки тех людей, которые никогда до этого там не были. Короткая, техническая, непредсказуемая. Это всё про трассу в Сигулде.

Надо убедительно выступить на чемпионате мира. Да, хотелось бы медалей этапов Кубка мира. Родную мне Сигулду, где была велика вероятность оказаться в тройке, я пропускаю по решению врачей. А дальше остаются три немецкие трассы (Винтерберг, Альтенберг, Оберхоф) и Сочи… Нашу трассу я не очень сильно люблю», - цитирует Демченко News.ru.

#демченко виктория#Кубок мира по санному спорту
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