Демченко выступит на чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Санный спорт13 января 2019 14:00Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Демченко выступит на чемпионате мира

Российская саночница Виктория Демченко выступит на чемпионате мира, который состоится в немецком Винтерберге.

«У Виктории со здоровьем все нормально. Мы ее не заявляли на этап Кубка мира в Сигулде, дав ей возможность немного отдохнуть и полностью восстановиться. И на следующей тренировочной неделе она вместе с командой будет готовиться в Винтерберге. Конечно, она будет выступать на чемпионате мира.

Виктория рвалась принять участие и в этапе Кубка мира в Сигулде, но мы приняли решение, что ей лучше отдохнуть и восстановиться», - рассказал отец спортсменки и тренер сборной России Альберт Демченко агентству "Р-Спорт".

Чемпионат мира пройдет с 25 по 27 января.

В начале января Демченко получила сотрясение мозга после падения на этапе Кубка мира в Кенигзее.

#демченко виктория#демченко альберт#чемпионат мира по санному спорту
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта