Санный спорт 13 января 2019 14:00 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская саночница Виктория Демченко выступит на чемпионате мира, который состоится в немецком Винтерберге.

«У Виктории со здоровьем все нормально. Мы ее не заявляли на этап Кубка мира в Сигулде, дав ей возможность немного отдохнуть и полностью восстановиться. И на следующей тренировочной неделе она вместе с командой будет готовиться в Винтерберге. Конечно, она будет выступать на чемпионате мира.



Виктория рвалась принять участие и в этапе Кубка мира в Сигулде, но мы приняли решение, что ей лучше отдохнуть и восстановиться», - рассказал отец спортсменки и тренер сборной России Альберт Демченко агентству "Р-Спорт".

Чемпионат мира пройдет с 25 по 27 января.

В начале января Демченко получила сотрясение мозга после падения на этапе Кубка мира в Кенигзее.