Санный спорт 13 января 2019 14:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.