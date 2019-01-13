Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде - Советский спорт
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Санный спорт13 января 2019 14:09Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.

Павличенко победил, опередив по сумме двух попыток соотечественника Александра Горбацевича на 0,188 секунды.

Бронза - у австрийца Давида Гляйршера.

Сигулда, Латвия
Санный спорт
Кубок мира
Шестой этап
Мужчины. Одноместные сани

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,074
2. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,262
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.36,338
...11. Максим Аравин (Россия) – 1.36,765
...16. Степан Федоров (Россия) – 1.36,912

#павличенко семен#Кубок мира по санному спорту#горбацевич александр#аравин максим#федоров степан
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