Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
Павличенко победил, опередив по сумме двух попыток соотечественника Александра Горбацевича на 0,188 секунды.
Бронза - у австрийца Давида Гляйршера.
Сигулда, Латвия
Санный спорт
Кубок мира
Шестой этап
Мужчины. Одноместные сани
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,074
2. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,262
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.36,338
...11. Максим Аравин (Россия) – 1.36,765
...16. Степан Федоров (Россия) – 1.36,912