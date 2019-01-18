Иванова, Демченко и Репилов вошли в состав сборной Росси на чемпионат мира

Санный спорт 18 января 2019 15:02 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет с 25 по 27 января в Винтерберге.

Стал известен состав сборной России по санному спорту на чемпионат мира в Винтерберге, сообщает ТАСС.

«В заявку сборной вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова, – заявила председатель тренерского совета Вера Бардина. – В мужских одиночках выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич.

В соревнованиях мужских саней-двоек за Россию выступят экипажи Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев/Владислав Антонов».

Еще одно место в мужских одиночных санях определится по результатам контрольных заездов. 20 января за него будут бороться Степан Федоров и Максим Аравин.

Напомним, чемпионат мира в Винтерберге пройдет с 25 по 27 января.