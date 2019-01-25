Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира

В немецком Винтерберге проходит чемпионат мира по санному спорту.
Российский саночник Семен Павличенко стал бронзовым призером чемпионата мира в спринте.
Победу одержал австрийский спортсмен Йонас Мюллер. Серебро досталось немцу Феликсу Лоху.
Другие россияне финишировали следующим образом: Степан Федоров – 10-й, Александр Горбацевич – 15-й.
Винтерберг, Германия
Санный спорт
Чемпионат мира
Мужчины, спринт
1. Йонас Мюллер (Австрия) – 35,835
2. Феликс Лох (Германия) - + 0,024
3. Семен Павличенко - +0,054.