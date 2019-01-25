Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Санный спорт25 января 2019 18:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира

В немецком Винтерберге проходит чемпионат мира по санному спорту.

Российский саночник Семен Павличенко стал бронзовым призером чемпионата мира в спринте.

Победу одержал австрийский спортсмен Йонас Мюллер. Серебро досталось немцу Феликсу Лоху.

Другие россияне финишировали следующим образом: Степан Федоров – 10-й, Александр Горбацевич – 15-й.

Винтерберг, Германия
Санный спорт
Чемпионат мира
Мужчины, спринт

1. Йонас Мюллер (Австрия) – 35,835
2. Феликс Лох (Германия) - + 0,024
3. Семен Павличенко - +0,054.

#павличенко семен#чемпионат мира по санному спорту#лох феликс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта