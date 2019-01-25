Наталья Гарт: Павличенко показал достойный результат, выиграв бронзу ЧМ - Советский спорт
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Санный спорт25 января 2019 21:25Источник: «Р-Спорт»

Наталья Гарт: Павличенко показал достойный результат, выиграв бронзу ЧМ

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт – о бронзе Семена Павличенко в спринте на чемпионате мира.

«Семен – настоящий победитель. Его бы сегодня порадовало только золото, но я считаю, это достойный результат, медаль есть медаль, это хорошее достижение.

Я довольна тем, что есть призовое место, считаю, Семен – большой молодец. Роману Репилову вообще не удалось выступить сегодня – все познается в сравнении», – приводит слова Гарт «Р-Спорт».

Напомним, победу одержал австрийский спортсмен Йонас Мюллер. Серебро досталось немцу Феликсу Лоху.

#чемпионат мира по санному спорту#павличенко семен#гарт наталья
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