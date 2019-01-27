Наталия Гарт: Победить в эстафете сборную Германии - просто невероятно

Санный спорт 27 января 2019 20:00 Источник: «РИА Новости»

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт оценила победу российских саночников в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

- Все ребята просто молодцы. Это просто невероятно - на чемпионате мира победить сборную Германии на хорошо им знакомой домашней трассе. Я очень рада за ребят, за всю нашу команду и поздравляю их с таким замечательным успехом, - цитирует Гарт РИА «Новости».

Напомним, что в воскресенье, 27 января, российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также двойки Владислав Южаков / Юрий Прохоров опередила более чем на полсекунды сборную Австрии.

Отметим, что Россия впервые в истории завоевала золото чемпионата мира в эстафете. С 2000 года в этой дисциплине неизменно выигрывали немцы.