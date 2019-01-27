Татьяна Иванова: Когда после нас ехал Лох, у меня тряслись руки - Советский спорт
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Санный спорт27 января 2019 21:45Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Татьяна Иванова: Когда после нас ехал Лох, у меня тряслись руки

Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.

Саночница Татьяна Иванова рассказала о своих эмоциях после победы сборной России в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.

«Я пока не до конца осознала, что стала чемпионкой мира, – приводит ТАСС слова 27-летней Ивановой. – Когда после нас ехал немец Лох, у меня очень сильно тряслись руки, и очень сильно переживала. Ребята меня очень поддерживали в этот очень волнительный момент.

По ходу гонки наше преимущество над немцами росло, но я не верила до конца, что так случится».

Отметим, что Россия впервые в истории завоевала золото чемпионата мира в этой дисциплине. С 2000 года эстафеты на турнире неизменно выигрывали немцы.

За сборную России кроме Ивановой также выступали Семен Павличенко и двойка Владислав Южаков / Юрий Прохоров.

Теперь в карьере Ивановой семь медалей чемпионатов мира – одно золото, четыре серебра и две бронзы.

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