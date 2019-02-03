Саночники Иванова, Павличенко и Репилов вошли в состав сборной России на ЧЕ - Советский спорт
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Санный спорт03 февраля 2019 16:23Источник: ТАСС

Саночники Иванова, Павличенко и Репилов вошли в состав сборной России на ЧЕ

Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Роман Репилов вошли в состав сборной России по санному спорту на чемпионат Европы, - рассказал начальник команды Артем Петраков.

- В состав сборной России на европейское первенство вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Федоров у мужчин, - сообщил Петраков. - У женщин в заявку вошли Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова. В двойках Россию будут представлять Владислав Южаков / Юрий Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, - цитирует Петракова ТАСС.

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 9 по 10 февраля в немецком Оберхофе.

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