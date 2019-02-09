Павличенко стал чемпионом Европы по санному спорту, Репилов – второй

Санный спорт 09 февраля 2019 17:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Оберхофе (Германия) проходит чемпионат Европы по санному спорту.

Российский саночник Семен Павличенко выиграл золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Другой россиянин Роман Репилов показал второй результат. Бронзу завоевал латвиец Кристер Апарйодс.

Оберхоф, Германия

Санный спорт

Чемпионат Европы, Кубок мира, восьмой этап

Мужчины, одиночки

1. Семен Павличенко (Россия) — 1.26,203.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.

3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.

11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.

18. Степан Федоров (Россия) — +0,865.

24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.