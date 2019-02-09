Павличенко стал чемпионом Европы по санному спорту, Репилов – второй

В Оберхофе (Германия) проходит чемпионат Европы по санному спорту.
Российский саночник Семен Павличенко выиграл золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира в Оберхофе.
Другой россиянин Роман Репилов показал второй результат. Бронзу завоевал латвиец Кристер Апарйодс.
Оберхоф, Германия
Санный спорт
Чемпионат Европы, Кубок мира, восьмой этап
Мужчины, одиночки
1. Семен Павличенко (Россия) — 1.26,203.
2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.
3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.
11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.
18. Степан Федоров (Россия) — +0,865.
24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.