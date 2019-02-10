Роман Репилов: Ведущий церемонии награждения спросил, не хотим ли мы сами спеть гимн (видео) - Советский спорт
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Санный спорт10 февраля 2019 17:27Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Роман Репилов: Ведущий церемонии награждения спросил, не хотим ли мы сами спеть гимн (видео)

Репилов и Павличенко исполнили гимн Российской Федерации а капелла.

Российский саночник Роман Репилов рассказал о том, как во время награждения на этапе Кубка мира в Оберхофе, который имел статус чемпионата Европы, спел гимн Российской Федерации с партнером по команде Семеном Павличенко.

«Решение самим спеть гимн пришло спонтанно, – приводит ТАСС слова Репилова. – На церемонии награждения нам уже вручили медали, объявили, что сейчас прозвучит российский гимн, начали поднимать флаги, но тут заиграло что-то иностранное.

Мы повернулись к ведущему с вопросом – почему гимн не российский, тогда они выключили музыку и спросили, не хотим ли мы сами его спеть.

Специально до этого не репетировали, хотя поем гимн всегда, когда попадаем на пьедестал. Но здесь уже так по-настоящему получилось, без музыки».

Напомним, Павличенко занял первое место и стал пятикратным чемпионом Европы. Репилов занял второе место. Теперь у него четыре медали чемпионата Европы (два серебра и две бронзы).

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