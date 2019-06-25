Наталия Гарт: Санный спорт и натурбан могут стать драйвером туризма - Советский спорт
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25 июня 2019 17:47Санный спорт

Наталия Гарт: Санный спорт и натурбан могут стать драйвером туризма

Чемпионат мира по санному спорту 2020 года пройдёт 14-16 февраля в Сочи. Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт рассказала о планах по интеграции турнира в программу Российского инвестиционного форума и созданию туристического кластера с трассами для санного спорта и натурбана.

- Россия впервые примет чемпионат мира, и одна из важнейших задач при его организации - максимально использовать это историческое событие для продвижения санного спорта на разную аудиторию. По срокам он совпадает с проходящим в Сочи Российским инвестиционным форумом, который является одним из крупнейших событий года в деловой сфере. Мы обсудили с его организатором - Фондом Росконгресс возможность интеграции чемпионата мира в программу форума. Для санного спорта - это отличная возможность рассказать о себе деловой элите. Знаете, у меня много друзей из бизнеса, которые, посетив этапы Кубка мира за кампанию, стали настоящими болельщиками. Санный спорт настолько динамичен и эмоционален, что просто не может оставить равнодушным тех, кто его увидел. Тем более, когда соревнуются сильнейшие саночники мира, - отметила Наталия Гарт.

Президент ФССР также рассказала, что на Российском инвестиционном форуме обсудит проект туристического кластера, в который войдут трассы для санного спорта и натурбана.

- Санный спорт и натурбан вполне могут быть драйверами туризма. Так и было в 18 веке, когда Петр Великий и Екатерина Великая зародили традиции катания на санях с искусственных горок, тех самых «Русских горок». Катались тогда в Ломоносовском районе современной Ленинградской области. Так что её можно считать родиной санного спорта в России. Есть идея создать на горе Кирхгоф Ломоносовского района многофункциональный курорт мирового уровня, сформировав современный спортивно-культурно-туристический кластер. В нём будут гармонично сосуществовать и эффективно эксплуатироваться как воссозданные и восстановленные исторические объекты, подчеркивающие идентичность данного места, так и новые спортивные объекты федерального значения с туристической инфраструктурой. Это должна быть экосистема, наполненная жизнью и драйвом, куда можно приезжать семьями. Нас уже сейчас поддерживают ряд структур, специализирующихся в таких сферах, как «умные города», инновационный девелопмент, спортивный менеджмент, эко-туризм. В кластер войдут санно-бобслейная трасса и трасса для натурбана. Уверена, что и другие спортивные федерации также будут заинтересованы участвовать в его развитии. Таким образом, регион получит центр притяжения, сборная России - центр для подготовки, и при правильной концепции часть финансовой нагрузки на трассы будет окупаться за счёт туризма. Я обсудила эту идею на недавнем Петербургском международном экономическом форуме и продолжу диалог с инвесторами в Сочи, - рассказала Наталия Гарт.

В концепцию многофункционального курорта в Ломоносовском районе Ленинградской области помимо трасс для санного спорта и натурбана войдут отели и жилые комплексы, всесезонный аквапарк мирового уровня, спа-клиники, рестораны, языковые школы-интернаты, развивающий детский парк, IT-инкубатор для стартапов и конференц-центр.

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