Репилов и Иванова победили на этапе Кубка мира в Уистлере

Российские саночники Роман Репилов и Татьяна Иванова заняли первые места в личных соревнованиях на третьем этапе Кубка мира в Уистлере.
23-летний Репилов завершил две попытки со временем 1 минута 39,713 секунды, опередив немца Феликса Лоха и итальянца Доминика Фишналлера. 28-летняя Иванова показала результат 1 минута 17,378 секунды. В тройку лучших также вошли Анна Беррайтер из Германии и еще одна российская саночница Виктория Демченко.
В общем зачете Репилов занимает первое место, Иванова – второе.
Уистлер (Канада)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) – 1.39,713
2. Феликс Лох (Германия) – +0,147
3. Доминик Фишналлер (Италия) – +0,171
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.17,378
2. Анна Беррайтер (Германия) – +0,191
3. Виктория Демченко (Россия) – +0,221