Репилов и Иванова победили на этапе Кубка мира в Уистлере Российские саночники выиграли личные соревнования в Канаде.

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Российские саночники Роман Репилов и Татьяна Иванова заняли первые места в личных соревнованиях на третьем этапе Кубка мира в Уистлере.

23-летний Репилов завершил две попытки со временем 1 минута 39,713 секунды, опередив немца Феликса Лоха и итальянца Доминика Фишналлера. 28-летняя Иванова показала результат 1 минута 17,378 секунды. В тройку лучших также вошли Анна Беррайтер из Германии и еще одна российская саночница Виктория Демченко.

В общем зачете Репилов занимает первое место, Иванова – второе.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

3-й этап

Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) – 1.39,713

2. Феликс Лох (Германия) – +0,147

3. Доминик Фишналлер (Италия) – +0,171

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.17,378

2. Анна Беррайтер (Германия) – +0,191

3. Виктория Демченко (Россия) – +0,221