Альберт Демченко: Успех наших саночников на трассе чемпионата мира придает дополнительную значимость Репилов победил у мужчин, Иванова – у женщин, дочь Демченко стала третьей.

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко прокомментировал выступление российских саночников на третьем этапе Кубка мира в Уистлере.

Напомним, Роман Репилов и Татьяна Иванова заняли первые места, а Виктория Демченко стала третьей. Демченко-старший является личным тренером Репилова и своей дочери.

«Успешное выступление наших спортсменов на трассе, где в следующем сезоне пройдет чемпионат мира, придает дополнительную значимость, они стартовали с приглядкой на будущее, – приводит ТАСС слова Демченко. – Мы, тренеры, смотрим ошибки и думаем, где надо прибавить, чтобы к чемпионату мира 2021 года подойти в оптимальном состоянии».

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 января в Альтенберге.