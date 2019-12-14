Альберт Демченко: Успех наших саночников на трассе чемпионата мира придает дополнительную значимость

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко прокомментировал выступление российских саночников на третьем этапе Кубка мира в Уистлере.
Напомним, Роман Репилов и Татьяна Иванова заняли первые места, а Виктория Демченко стала третьей. Демченко-старший является личным тренером Репилова и своей дочери.
«Успешное выступление наших спортсменов на трассе, где в следующем сезоне пройдет чемпионат мира, придает дополнительную значимость, они стартовали с приглядкой на будущее, – приводит ТАСС слова Демченко. – Мы, тренеры, смотрим ошибки и думаем, где надо прибавить, чтобы к чемпионату мира 2021 года подойти в оптимальном состоянии».
Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 января в Альтенберге.
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