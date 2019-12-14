Наталия Гарт – о выступлении сборной в Уистлере: Было ради чего не спать ночь Репилов победил у мужчин, Иванова – у женщин, Демченко стала третьей.

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала выступление российских саночников на третьем этапе Кубка мира в Уистлере.

Напомним, Роман Репилов и Татьяна Иванова заняли первые места, а Виктория Демченко стала третьей.

«Все молодцы у нас, подтянулась вся сборная, я очень рада, было ради чего не спать ночь, – приводит ТАСС слова Гарт. – Я считаю, таких результатов удается достигать за счет планомерной работы тренерского состава.

Ну и у нас, конечно, классные сани, все это вкупе дает такой результат, и я очень им горжусь».

Отметим, что в 2021 году в Уистлере пройдет чемпионат мира.