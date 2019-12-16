Наталия Гарт: Иванова может претендовать на победу в общем зачете Кубка мира Российская саночница заняла два первых места на этапе Кубка мира в Уистлере и лидирует в общем зачете.

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказалась о выступлении чемпионки мира Татьяны Ивановой на старте нового сезона.

«Раньше у нее не все получалось в начале сезона, а в этом году все сразу же складывается очень хорошо, – приводит «Р-Спорт» слова Гарт. – Я уверена, что в этом сезоне Татьяна может претендовать на победу в общем зачете Кубка мира. Она и раньше всегда боролась за победу в этом турнире, но у нее не все получалось».

Напомним, 28-летняя Иванова одержала две победы на четвертом этапе Кубка мира в Уистлере. Ранее она выиграла этап в Инсбруке.

После четырех этапов Иванова лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая на 17 очков Юлию Таубиц из Германии. Пятый этап пройдет 11-12 января в Альтенберге.