Репилов и Демченко не будут тренироваться в Сочи в декабре

Российские саночники Роман Репилов и Виктория Демченко не поедут на декабрьский сбор в Сочи, сообщил личный тренер спортсменов Альберт Демченко.
«Мы планировали поехать с Романом и Викторией на сбор в Сочи, где в середине февраля пройдет чемпионата мира, чтобы протестировать на трассе новые сани, – приводит ТАСС слова Демченко-старшего. – Но мы видим, что уже сейчас на новой комплектации Роман показывает хорошие результаты. У Виктории с санями тоже все в порядке».
Напомним, в минувшие выходные Репилов стал победителем четвертого этапа Кубка мира в Уистлере в личных соревнованиях и стал вторым в спринте. Демченко заняла третье место.
В общем зачете Кубка мира Репилов лидирует в обоих зачетах, Демченко также в обоих зачетах занимает четвертое место.
Пятый этап Кубка мира пройдет в Альтенберге с 11 по 12 января. Чемпионат мира в Сочи запланирован на 14-16 февраля.
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