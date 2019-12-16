Репилов и Демченко не будут тренироваться в Сочи в декабре Тренер отменил сбор из-за хороших результатов на Кубке мира.

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Российские саночники Роман Репилов и Виктория Демченко не поедут на декабрьский сбор в Сочи, сообщил личный тренер спортсменов Альберт Демченко.

«Мы планировали поехать с Романом и Викторией на сбор в Сочи, где в середине февраля пройдет чемпионата мира, чтобы протестировать на трассе новые сани, – приводит ТАСС слова Демченко-старшего. – Но мы видим, что уже сейчас на новой комплектации Роман показывает хорошие результаты. У Виктории с санями тоже все в порядке».

Напомним, в минувшие выходные Репилов стал победителем четвертого этапа Кубка мира в Уистлере в личных соревнованиях и стал вторым в спринте. Демченко заняла третье место.

В общем зачете Кубка мира Репилов лидирует в обоих зачетах, Демченко также в обоих зачетах занимает четвертое место.

Пятый этап Кубка мира пройдет в Альтенберге с 11 по 12 января. Чемпионат мира в Сочи запланирован на 14-16 февраля.