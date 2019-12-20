Татьяна Иванова: За пару дней до старта в Уистлере у меня перестало получаться на одном отрезке Российская саночница одержала две победы на этапе Кубка мира в Уистлере.

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Татьяна Иванова прокомментировала свое выступление на четвертом этапе Кубка мира в Уистлере.

«Обе победы были одинаково непростыми, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летней саночницы. – Потому что за пару дней до старта у меня перестало многое получаться на одном из отрезков трассы. И в первом заезде я там тоже ошиблась».

Напомним, 28-летняя Иванова одержала две победы на четвертом этапе Кубка мира в Уистлере. Ранее она выиграла этап в Инсбруке.

После четырех этапов Иванова лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая на 17 очков Юлию Таубиц из Германии. Пятый этап пройдет 11-12 января в Альтенберге.