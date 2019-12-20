Татьяна Иванова – о санкциях WADA: Об этом надо было думать раньше и защищать нас Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

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Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Татьяна Иванова высказался о санкциях со стороны Всемирного антидопингового комитета (WADA).

«Я считаю, что об этом надо было думать раньше и защищать нас, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летней саночницы. – А не тогда, когда ударили обухом по голове, и все спохватились, и начинают что-то делать».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.