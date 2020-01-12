Иванова стала второй на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Новости СМИ2 Победу одержала немецкая спортсменка Юлия Таубитц - 1 минута 44,264 секунды. Россиянка уступила ей 0,172 секунды. Замкнула тройку лучших стала итальянка Андреа Веттер (+0,383). Добавим, что Екатерина Катникова заняла четвертое место (+0,452), Виктория Демченко - шестое (+0,537), Олеся Михайленко - 16-е (+0,977).