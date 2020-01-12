Наталия Гарт: На немецкой трассе спортсменки из Германии очень сильны, но мы почти всех обогнали

- Конечно, не получилось взять золотую медаль, но ничего страшного. Совершенно не расстроена тому, что Татьяна не взяла первое место. Надо радоваться тому, что есть. На немецкой трассе спортсменки из Германии очень сильны, но мы почти всех немок обогнали, только одну не смогли опередить, - передает слова Гарт «РИА Новости».
Напомним, что Иванова заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира, уступив немке Юлии Таубитц 0,172 секунды.
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий Казанский «призыв», московские «ничьи», «спячка» Уфы и Самары Второй регистрационный период в сезоне-2019/20 в РПЛ или, проще говоря, зимнее трансферное окно, откроется 22 января, но уже сейчас многие клубы активно подписывают новичков и расстаются с балластом. 12.01.2020 13:30 Футбол Мощенко Захар Овечкин хитовал, «Вашингтон» проиграл Как же в очередном туре НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» приехал в Филадельфию, и российский 34-летний форвард не собирался сдавать свои позиции. 09.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Кови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел Гретцки Самые яркие события в заокеанской лиге за новогодние и рождественские каникулы. 12.01.2020 17:15 Хоккей Славин Виталий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай «Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена