Наталия Гарт: На немецкой трассе спортсменки из Германии очень сильны, но мы почти всех обогнали - Советский спорт
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12 января 2020 17:09Санный спорт

Наталия Гарт: На немецкой трассе спортсменки из Германии очень сильны, но мы почти всех обогнали

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала выступление саночницы Татьяны Ивановой на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

- Конечно, не получилось взять золотую медаль, но ничего страшного. Совершенно не расстроена тому, что Татьяна не взяла первое место. Надо радоваться тому, что есть. На немецкой трассе спортсменки из Германии очень сильны, но мы почти всех немок обогнали, только одну не смогли опередить, - передает слова Гарт «РИА Новости».

Напомним, что Иванова заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира, уступив немке Юлии Таубитц 0,172 секунды.

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