Саночница Логинова завоевала бронзу на Юношеских олимпийских играх Соревнования проходят в Лозанне.

Российская саночница Диана Логинова стала бронзовым призером Юношеских олимпийских игр.

Золотую медаль выиграла Мерле Фребель из Германии, второй стала ее соотечественница Джессика Дегенхардт. 16-летняя россиянка проиграла победительнице 0,279 с.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Юношеские олимпийские игры

Лозанна (Швейцария)

Санный спорт, женщины

1. Мерле Фребель — 1 минута 49,687

2. Джессика Дегенхардт (обе — Германия) — +0,208

3. Диана Логинова (Россия) — +0,279.