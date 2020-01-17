Диана Логинова: Бронза - хороший результат, но можно было выступить лучше В Лозанне продолжаются Юношеские олимпийские игры.

Российская саночница Диана Логинова прокомментировала свое выступление на Юношеских олимпийских играх.

«Бронза - это хороший результат, но можно было выступить лучше, - цитирует Логинову пресс-служба ОКР. - Во время первой попытки был перемороженный лед, и практически у всех время было хуже, чем на тренировках. Во втором допустила ошибку вначале, слишком высоко заехала и вывалилась во второй вираж».

Напомним, сегодня Логинова стала бронзовым призером Юношеских олимпийских игр. Золотую медаль выиграла Мерле Фребель из Германии, второй стала ее соотечественница Джессика Дегенхардт. 16-летняя россиянка проиграла победительнице 0,279 с.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.