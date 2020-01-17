Российские саночники Карнаухов и Чирва выиграли бронзу на ЮОИ В Швейцарии продолжаются третья Зимняя юношеская Олимпиада.

В швейцарском Санкт-Морице завершились соревнования по санному спорту. Соперничали юношеские двойки. Золотые медали выиграли немцы Мориц Егер и Валентин Штедте. Их результат 1:49.649 по сумме двух заездов.

Второе место заняли латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинш, проиграв чемпионам 0,302 секунды.

Бронзовую медаль завоевали 17-летние россияне Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. Их отставание от немецкой двойки – +0,676.

Зимние юношеские Олимпийские игры

Санный спорт

Санкт-Мориц (Швейцария).

Юноши. Двойки

Результаты по сумме двух заездов

1. Мориц Егер/Валентин Штедте (Германия) – 1:49,649

2. Каспарс Ринкс/Ардис Лиепинш (Латвия) – +0,302

3. Михаил Карнаухов/Юрий Чирва (Россия) – +0,676

4. Кацпер Имелек/Лукаш Мацкала (Польша) – +1,363

5. Вратислав Варга/Метод Маерчак (Словакия) – +1,549...