Российские саночники Карнаухов и Чирва выиграли бронзу на ЮОИ

В швейцарском Санкт-Морице завершились соревнования по санному спорту. Соперничали юношеские двойки. Золотые медали выиграли немцы Мориц Егер и Валентин Штедте. Их результат 1:49.649 по сумме двух заездов.
Второе место заняли латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинш, проиграв чемпионам 0,302 секунды.
Бронзовую медаль завоевали 17-летние россияне Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. Их отставание от немецкой двойки – +0,676.
Зимние юношеские Олимпийские игры
Санный спорт
Санкт-Мориц (Швейцария).
Юноши. Двойки
Результаты по сумме двух заездов
1. Мориц Егер/Валентин Штедте (Германия) – 1:49,649
2. Каспарс Ринкс/Ардис Лиепинш (Латвия) – +0,302
3. Михаил Карнаухов/Юрий Чирва (Россия) – +0,676
4. Кацпер Имелек/Лукаш Мацкала (Польша) – +1,363
5. Вратислав Варга/Метод Маерчак (Словакия) – +1,549...