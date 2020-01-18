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Денисьев и Антонов выиграли золото на чемпионате Европы - Советский спорт
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18 января 2020 18:30Санный спорт

Денисьев и Антонов выиграли золото на чемпионате Европы

Турнир проходит в норвежском Лиллехаммере.

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото в соревнованиях двоек на чемпионате Европы, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 35,585 секунд.

На второй позиции – Томас Штеу и Лоренц Коллер из Австрии (+0,100). На третей позиции расположились россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172).

Добавим, что турнир завершится 19 января.

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