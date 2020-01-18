Денисьев и Антонов выиграли золото на чемпионате Европы Турнир проходит в норвежском Лиллехаммере.

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото в соревнованиях двоек на чемпионате Европы, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 35,585 секунд.

На второй позиции – Томас Штеу и Лоренц Коллер из Австрии (+0,100). На третей позиции расположились россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172).

Добавим, что турнир завершится 19 января.