Сергей Чудинов: От Ивановой, честно говоря, мы ждали победы

- Таня Иванова и Вика Демченко выступили отлично. От Тани, честно говоря, мы ждали победы, потому что, когда она ехала по трассе в первом заезде, все вокруг уже шептали о рекорде трассы. Но она ошиблась и стала только третьей, хотя была очень близка к рекорду трассы. Но второй заезд Таня прошла в свою силу и победила. Таня очень рада, тем более что ей пришлось догонять соперниц, и она стала первой, - приводи слова специалиста «РИА Новости».
Напомним, что Иванова на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира, заняла первое место, показав результат 1 минута 35,482 секунды. Второй стала немка Юлия Таубиц (отставание 0,142 секунды). Демченко (+0,170) замкнула тройку лучших.
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